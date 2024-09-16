В Одессе разоблачили работника морского колледжа, который за взятку возобновил на учебе военнообязанного

Это позволяло избежать призыва на военную службу.

В Одессе правоохранители задержали работника одного из морских колледжей, который за взятки устраивал военнообязанных мужчин на обучение для отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что мужчину задержали при получении 500 долларов от бывшего студента за беспрепятственное обновление на дневную форму обучения.

Правоохранители установили, что заместитель начальника профессионального колледжа по учебно-воспитательной работе организовал мужчине призывного возраста, который в свое время не доучился у них на моряка, возобновление на дневную форму обучения. Это давало ему возможность избежать призыва на военную службу в рядах ВСУ.

Так, должностное лицо за 500 долларов взятки гарантировало влияние на принятие положительного решения заведующим отделением, на которое планировал поступать абитуриент, и работниками отдела кадров.

«После того, как было все сделано для зачисления мужчины и за это чиновник получил оговоренный гонорар, полицейские задержали дельца в процессуальном порядке и изъяли у него деньги», — говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Полицейские решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливают полный круг лиц, причастных к данному преступлению, и возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Чиновнику грозит до восьми лет заключения и конфискация имущества.

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