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Из-за пылевой бури на автодороге М-01 под Киевом ухудшила видимость на дороге

13:18, 16 сентября 2024
Возможная ограниченная видимость связана с сильным боковым ветром и пылью с полей.
Из-за пылевой бури на автодороге М-01 под Киевом ухудшила видимость на дороге
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В Патрульной полиции Борисполя предупредили о местах возможную ограниченную видимость проезжей части в обоих направлениях на 50 км автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района).

Как объясняют в полиции, это связано с сильным боковым ветром и пылью с полей.

«На 50 км автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района), из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

В частности, водителей призывают быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и дистанцию ​​движения.

Как ранее сообщалось, в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области.

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