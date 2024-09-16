Из-за пылевой бури на автодороге М-01 под Киевом ухудшила видимость на дороге

Возможная ограниченная видимость связана с сильным боковым ветром и пылью с полей.

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В Патрульной полиции Борисполя предупредили о местах возможную ограниченную видимость проезжей части в обоих направлениях на 50 км автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района).

Как объясняют в полиции, это связано с сильным боковым ветром и пылью с полей.

«На 50 км автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района), из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

В частности, водителей призывают быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и дистанцию ​​движения.

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