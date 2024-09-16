В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Пожары в экосистемах были зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.

В Киеве ухудшилось качество воздуха. Жителям советуют не гулять по улице, закрыть дома окна и пить много воды. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Указывается, что воздух ухудшился из-за пожаров в экосистемах области и метеорологических условий. Последнее способствует тому, что в приземном слое воздух накапливается и содержится вредные примеси, пояснили в КГГА.

По информации ГСЧС Киевской области, пожары в экосистемах были зафиксированы в Броварском и Вышгородском районах.

Мониторинговые сайты указывают, что в столице сейчас желтый, а местами оранжевый уровень качества воздуха.

Киевлянам рекомендовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

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