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В Одессе задержан вражеский агент, который следил за мобильными группами ПВО и корректировал удары по городу

11:12, 16 сентября 2024
63-летний одессит сливал врагу координаты военных объектов.
В Одессе задержан вражеский агент, который следил за мобильными группами ПВО и корректировал удары по городу
Фото: СБУ
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В Одессе задержан агент рф, разведывавший места расположения наших военных и оборонных предприятий. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленник готовил координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Он шпионил по местам дислокации мобильных групп ПВО и штурмовой бригадой «Лють». 

Вражеским агентом оказался 63-летний одессит, согласившийся на сотрудничество с рф в обмен на деньги.

Для выполнения вражеских задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты.

Чтобы передать разведданные агрессору, агент использовал электронную почту.

Мужчину задержали «на горячем», когда он проводил разведку возле военного объекта.

Также были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению пунктов базирования украинских войск.

Во время обыска в помещении задержанного изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с подтверждениями преступной деятельности.

Ему объявили подозрение в госизмене, он под стражей.

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