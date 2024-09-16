Спрос на авто из Китая среди украинцев вырос на 60% - какие автомобили выбирали в августе

Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.

Источник фото: Michael Fousert / Unsplash

За прошедший месяц украинцы приобрели более 1,7 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» и отмечают, что это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года.

Из этого количества: новых авто – 1336 ед. (+88%); подержанных – 371 ед. (+6%) ед.

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.

Напомним, что в течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тысячи подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%, а по отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 29%. Как пишут в ассоциации, это лучший показатель за последние 25 месяцев.

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских авто составляла 1,4%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 78%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus – 179 ед.;

HONDA M-NV – 169 ед.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 147 ед;

ZEEKR 001 – 107 ед.;

NISSAN Ariya – 83 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

VOLKSWAGEN ID.4 – 51 ед;

CHERY EQ1 – 34 ед.;

ZEEKR 001 - 29 ед;

HONDA M-NV – 26 ед.;

NISSAN Ariya – 23 ед.

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