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В Украине на четверть вырос спрос на подержанные легковушки из-за границы

15:54, 9 сентября 2024
Средний возраст подержанных авто, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.
В Украине на четверть вырос спрос на подержанные легковушки из-за границы
Источник фото: Укринформ
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В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тысячи подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%, а по отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 29%. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» и отмечают, что это лучший показатель за последние 25 месяцев.

По данным ассоциации, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Далее следуют дизельные – 25%, электромобили – 20%, гибриды – 5%, авто с ГБО – 4%.

Средний возраст подержанных авто, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.

Лидером регистраций среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В ТОП – 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf – 1325 ед.;
  2. RENAULT Megane – 1037 ед.;
  3. SKODA Octavia – 959 ед.;
  4. VOLKSWAGEN Passat – 738 ед.;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan – 685 ед.;
  6. AUDI Q5 – 671 ед.;
  7. NISSAN Leaf – 658 ед.;
  8. TESLA Model Y – 588 ед.;
  9. NISSAN Rogue – 581 ед.;
  10. TESLA Model 3 – 561 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тысяч подержанных легковушек, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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