В Україні на чверть зріс попит на вживані легковики з-за кордону

Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Джерело фото: Укрінформ

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%, а відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» і зауважують, що це найкращий показник за останні 25 місяців.

За даними асоціації, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть дизельні – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5%, авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій серед ввезений автівок залишається Volkswagen Golf.

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.; RENAULT Megane - 1037 од.; SKODA Octavia - 959 од.; VOLKSWAGEN Passat - 738 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.; AUDI Q5 - 671 од.; NISSAN Leaf - 658 од.; TESLA Model Y - 588 од.; NISSAN Rogue - 581 од.; TESLA Model 3 - 561 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тисяч уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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