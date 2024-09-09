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В Україні на чверть зріс попит на вживані легковики з-за кордону

15:54, 9 вересня 2024
Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.
В Україні на чверть зріс попит на вживані легковики з-за кордону
Джерело фото: Укрінформ
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Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%, а відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» і зауважують, що це найкращий показник за останні 25 місяців.

За даними асоціації, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть дизельні – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5%, авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій серед ввезений автівок залишається Volkswagen Golf.

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.;
  2. RENAULT Megane - 1037 од.;
  3. SKODA Octavia - 959 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 738 од.;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.;
  6. AUDI Q5 - 671 од.;
  7. NISSAN Leaf - 658 од.;
  8. TESLA Model Y - 588 од.;
  9. NISSAN Rogue - 581 од.;
  10. TESLA Model 3 - 561 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тисяч уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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