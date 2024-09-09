В Україні на чверть зріс попит на вживані легковики з-за кордону

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%, а відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» і зауважують, що це найкращий показник за останні 25 місяців.
За даними асоціації, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть дизельні – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5%, авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.
Лідером реєстрацій серед ввезений автівок залишається Volkswagen Golf.
До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тисяч уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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