9 вересня відбудеться презентація iPhone 16, нових AirPods, Apple Watch та функції Apple Intelligence

Компанія Apple також презентує iOS 18 та macOS Sequoia.

У понеділок, 9 вересня, компанія Apple проведе захід It's Glowtime, під час якого буде офіційно представлений iPhone 16, новий смарт-годинник Apple Watch, навушники AirPods, iOS 18, macOS Sequoia та нові функції на основі штучного інтелекту Apple Intelligence.

На презентації будуть представлені нові iPhone 16 – найпродуктивніші смартфони компанії з найкращими камерами, принаймні це актуально для моделей Pro. Смартфони отримають оновлені апаратні рішення, а їх програмна складова включає більше нових функцій на основі ШІ Apple Intelligence, таких як покращений голосовий помічник Siri, інструмент генерації та редагування зображень, можливість запису та розшифровки дзвінків та ін.

Ще в рамках майбутнього заходу очікується анонс нового смарт-годинника Apple Watch Series 10, який стане тоншим і вишуканішим за моделі Series 9.

Також Apple анонсувала нові бездротові навушники AirPods у вигляді моделей початкового та середнього рівня.

Трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом.

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