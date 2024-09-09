9 сентября состоится презентация iPhone 16, новые AirPods, Apple Watch и функцию Apple Intelligence

Компания Apple также презентует iOS 18 и macOS Sequoia.

В понедельник, 9 сентября, компания Apple проведет мероприятие It’s Glowtime, во время которого будут официально представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods, iOS 18, macOS Sequoia и новые функции на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence.

На презентации будут представлены новые iPhone 16 — самые производительные смартфоны компании с лучшими камерами, по крайней мере это актуально для моделей Pro. Смартфоны получат обновленные аппаратные решения, а их программная составляющая включает в себя больше новых ИИ-функций Apple Intelligence, таких как улучшенный голосовой помощник Siri, инструмент генерации и редактирования изображений, возможность записи и расшифровки звонков и др.

Еще в рамках предстоящего мероприятия ожидается анонс новых смарт-часов Apple Watch Series 10, которые станут тоньше и изысканней моделей Series 9.

Также Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods, в виде моделей начального и среднего уровня.

Трансляция начнется в 20:00 по Киеву.

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