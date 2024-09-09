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Трамп планирует в случае избрания президентом ввести пошлины в 100% на товары из стран, которые отказываются от доллара

10:30, 9 сентября 2024
Как отмечают в медиа, сохранение доминирования доллара является центральным вопросом для кандидата в президенты от Республиканской партии.
Трамп планирует в случае избрания президентом ввести пошлины в 100% на товары из стран, которые отказываются от доллара
Источник фото: Scott Olson/Getty Images
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Дональд Трамп, являющийся кандидатом в президенты от Республиканской партии, объявил о плане ввести 100% пошлину на товары из стран, отказывающихся от использования доллара США в международной торговле. По его словам, этот шаг направлен на противодействие усилиям по дедолларизации таких стран, как Китай и Индия. Об этом говорится в материале The Economic Times.

«Если вы отказываетесь от доллара, вы не ведете дела с Соединенными Штатами, потому что мы введем 100-процентную пошлину на ваши товары», — заявил Трамп во время митинга в Висконсине.

Как отмечают в медиа, сохранение доминирования доллара является центральным вопросом для Трампа. Недавний саммит, на котором Китай, Индия, Бразилия, россия и Южная Африка исследовали вопросы дедолларизации, добавил остроты экономическому посланию его кампании. Хотя доминирование доллара медленно снижается, по данным Международного валютного фонда, в начале 2024 года на него все еще приходилось 59% официальных валютных резервов. Евро был следующей ближайшей валютой, удерживая почти 20%.

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