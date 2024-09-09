В Киеве будут судить дельца, который за $6000 помогал призывникам получить вторую группу инвалидности

Злоумышленник предлагал военнообязанным свои услуги в организации беспрепятственного выезда за границу с помощью поддельных справок МСЭК о наличии у «клиента» второй группы инвалидности.

В Киеве отправили на скамью подсудимых дельца, который за шесть тысяч долларов помогал призывникам получить вторую группу инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как установило следствие, 48-летний уроженец Киевской области предлагал военнообязанным свои услуги в организации беспрепятственного выезда за границу с помощью поддельных справок МСЭК о наличии у «клиента» второй группы инвалидности. «Услуги» стоили шесть тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигуранта и сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Кроме того, во время следственных действий по месту жительства нарушителя следователи обнаружили огнестрельное оружие и патроны, а затем сообщили ему о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт следователи направили в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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