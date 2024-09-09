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У Києві судитимуть ділка, який за $6000 допомагав призовникам отримати другу групу інвалідності

12:00, 9 вересня 2024
Зловмисник пропонував військовозобов’язаним свої послуги в організації безперешкодного виїзду закордон за допомогою підроблених довідок МСЕК про наявність у «клієнта» другої групи інвалідності.
У Києві судитимуть ділка, який за $6000 допомагав призовникам отримати другу групу інвалідності
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У Києві відправили на лаву підсудних ділка, який за шість тисяч доларів допомагав призовникам отримати другу групу інвалідності. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Як встановило слідство, 48-річний уродженець Київщини пропонував військовозобов’язаним свої послуги в організації безперешкодного виїзду закордон за допомогою підроблених довідок МСЕК про наявність у «клієнта» другої групи інвалідності. «Послуги» коштували шість тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта та повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Крім того, під час слідчих дій за місцем мешкання порушника слідчі виявили вогнепальну зброю та набої, а відтак повідомили йому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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