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Трамп планує у разі обрання президентом ввести мита у 100% на товари з країн, які відмовляються від долара

10:30, 9 вересня 2024
Як зауважують у медіа, збереження домінування долара є центральним питанням для кандидата у президенти від Республіканської партії.
Трамп планує у разі обрання президентом ввести мита у 100% на товари з країн, які відмовляються від долара
Джерело фото: Scott Olson/Getty Images
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Дональд Трамп, який є кандидатом у президенти від Республіканської партії, оголосив про план запровадити 100% мито на товари з країн, які відмовляються від використання долара США у міжнародній торгівлі. За його словами, цей крок спрямований на протидію зусиллям з дедоларизації таких країн, як Китай та Індія. Про це йдеться у матеріалі The Economic Times.

«Якщо ви відмовляєтеся від долара, ви не ведете справи зі Сполученими Штатами, тому що ми запровадимо 100-відсоткове мито на ваші товари», — заявив Трамп під час мітингу у Вісконсині.

Як зауважують у медіа, збереження домінування долара є центральним питанням для Трампа. Недавній саміт, на якому Китай, Індія, Бразилія, росія та Південна Африка досліджували питання дедоларизації, додав гостроти економічному посланню його кампанії. Хоча домінування долара повільно знижується, за даними Міжнародного валютного фонду, на початку 2024 року на нього все ще припадало 59% офіційних валютних резервів. Євро був наступною найближчою валютою, утримуючи майже 20%.

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