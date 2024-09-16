Попит на авто з Китаю серед українців зріс на 60% – які автомобілі обирали у серпні

Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

Джерело фото: Michael Fousert / Unsplash

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тисячу легкових авто, ввезених з Китаю. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» і зауважують, що це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

З цієї кількості: нових авто – 1336 од. (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) од.

Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

Нагадаємо, що упродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%, а відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Як пишуть в асоціації, це найкращий показник за останні 25 місяців.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.;

HONDA M-NV - 169 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;

ZEEKR 001 - 107 од.;

NISSAN Ariya - 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

VOLKSWAGEN ID.4 - 51 од.;

CHERY EQ1 - 34 од.;

ZEEKR 001 - 29 од.;

HONDA M-NV - 26 од.;

NISSAN Ariya - 23 од.

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