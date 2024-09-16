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В Одесі затримали ворожого агента, який стежив за мобільними групами ППО та коригував удари по місту

11:12, 16 вересня 2024
63-річний одесит зливав ворогу координати військових об’єктів.
В Одесі затримали ворожого агента, який стежив за мобільними групами ППО та коригував удари по місту
Фото: СБУ
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В Одесі затримали агента рф, який розвідував місця розташування наших військових та оборонних підприємств. Про це повідомляє СБУ. 

Зазначається, що зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Він шпигував за місцями дислокації мобільних груп ППО та штурмовою бригадою «Лють». 

Ворожим агентом виявився 63-річний одесит, який погодився на співпрацю з рф в обмін на гроші.

Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти.

Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту.

Чоловіка затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Йому оголосили підозру про держзраду, він під вартою. 

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