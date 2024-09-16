У Києві погіршилася якість повітря через пожежі в області

Пожежі в екосистемах були зафіксовані у Броварському та Вишгородському районах.

У Києві погіршилася якість повітря. Мешканцям радять не гуляти на вулиці, зачинити вдома вікна та пити багато води. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Вказується, що повітря погіршилося через пожежі в екосистемах області та метеорологічні умови. Останнє сприяє тому, що у приземному шарі повітря накопичуються та утримуються шкідливі домішки, пояснили в КМДА.

За інформацією ДСНС Київщини, пожежі в екосистемах були зафіксовані у Броварському та Вишгородському районах.

Моніторингові сайти вказують, що у столиці зараз «жовтий», а місцями «оранжевий» рівень якості повітря.

Киянам рекомендували зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

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