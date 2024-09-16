Отбирать новых членов Счетной палаты будут решающим голосом международных экспертов

Бюджетный комитет парламента поддержал реформу Счетной палаты.

Источник фото: rp.gov.ua

Новых членов Счетной палаты будут отбирать голосованием, где решающим голосом будут международные эксперты. Об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

Так, комитет 16 сентября рекомендовал принять за основу проект закона 10044 о реформе Счетной палаты, наработанный рабочей группой с участием гражданского общества и международных партнеров.

Ключевые новеллы законопроекта 10044-д, по словам Роксоланы Пидласы, состоят в следующем.

Уменьшение количества членов Счетной палаты с 13 до 11 (на данный момент заполнены 5 должностей, остальные – вакантные).

Введение конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Счетной палаты.

Расширение полномочий СП на аудит средств местных бюджетов, государственных и внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда).

Создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Совета обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение рекомендаций СП.

Устанавливается, что СП в своей деятельности должна соответствовать правилам Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) и использует систему профессиональных документов INTOSAI,

Усиливается финансовая независимость СП (путем установления зарплат в законе, создания должностей независимых аудиторов, а также особой процедуры учета бюджетного запроса Счетной палаты – так же, как для судебной ветви власти).

«Реформа Счетной палаты в этом году в фокусе всех международных партнеров. Принятие законопроекта – одно из двух условий США для оказания прямой бюджетной помощи ($500 млн после I чтения и еще $1 млрд после второго), а также принятие законопроекта очень вероятно станет структурным маяком МВФ после пятого пересмотра только что завершившейся программы» - отметила она.

Глава комитета надеется, что парламент поддержит этот проект на этой неделе, поскольку Украина обязалась проголосовать первое чтение законопроекта до 30 сентября.

Автор: Наталя Мамченко

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