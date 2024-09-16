«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал», — Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу

Президент отметил, что политическому насилию нет места нигде в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятную попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, который продвинул сквозь изгородь винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

Владимир Зеленский выразил «лучшие пожелания» Дональду Трампу и его семье после стрельбы.

Президент сказал, что рад узнать, что политик в безопасности и не пострадал.

«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье. Благо подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности», – отметил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий