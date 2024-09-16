«Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав», — Володимир Зеленський відреагував на стрілянину

Президент зазначив, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

Володимир Зеленський висловив «найкращі побажання» Дональду Трампу та його родині після стрілянини.

Президент сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав.

«Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці», — зазначив Глава держави.

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