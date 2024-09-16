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У Мін’юсті роз’яснили нюанси реєстрації в ЄДР зміни місцезнаходження юрособи

22:36, 16 вересня 2024
Якщо відомості про місцезнаходження містяться в статуті, то їх зміна потребує викладення статуту в новій редакції.
У Мін’юсті роз’яснили нюанси реєстрації в ЄДР зміни місцезнаходження юрособи
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Міністерство юстиції України розповідає  нюанси реєстрації в ЄДР зміни місцезнаходження юрособи.

Зазначається, що згідно зі ст. 89 ЦКУ юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), відкритого для загального ознайомлення. До Єдиного державного реєстру вносяться відомості, зокрема про місцезнаходження юридичної особи.

Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку (ст. 93 ЦКУ).

Відомості про юридичну особу вносяться до Єдиного державного реєстру, зокрема, на підставі відповідних заяв про державну реєстрацію, документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема, про зміну місцезнаходження юридичної особи, подаються документи, визначені ч. 4 ст. 17 Закону, а саме:

  • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 2). Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань розміщені на офіційному вебсайті Мін’юсту за посиланням;
  • документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених ст. 36 Закону.

Відповідно до ст. 36 Закону за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової чи благодійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, сплачується адміністративний збір в розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому, якщо відомості про місцезнаходження юридичної особи містяться в установчому документі, то відповідно їх зміна потребує викладення статуту в новій редакції і у зв’язку з цим для державної реєстрації необхідно до вищезазначених документів додатково подати установчий документ юридичної особи в новій редакції та примірник оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Документи для державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи подаються керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, чи відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

За наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим цієї частини, або незалежно від місцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

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