У Дональда Трампа заявили, що поряд із ним сталася стрілянина

У штабі Дональда Трампа заявили, що політик знаходиться у безпеці.

Фото: Getty Images

У Флориді поруч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом сталася стрілянина, пише CNN.

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

«Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає», - заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Зазначається, що колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

За даними джерел New York Post, стріляли двоє і вони цілилися один в одного, а не в Трампа.

Раніше повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії.

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