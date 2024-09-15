«Я ненавиджу Тейлор Свіфт», — Дональд Трамп відповів співачці на її заклик голосувати за Камалу Гарріс

Дональд Трамп заявив про свою ненависть до Тейлор Свіфт.

Фото: yahoo.com

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що ненавидить співачку Тейлор Свіфт. Це сталося за кілька днів після того, як поп-зірка підтримала його суперницю-демократку Камалу Гарріс.

«Я ненавиджу Тейлор Свіфт», - написав Трамп у своїй соціальній платформі Truth.

Нагадаємо, заклик Свіфт голосувати за Гарріс з'явився невдовзі після президентських дебатів.

Нагадаємо, союзники Камали Гарріс розміщують у ключових штатах США рекламу з підтримкою України.

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