«Я ненавижу Тейлор Свифт», — Дональд Трамп ответил певице на ее призыв голосовать за Камалу Харрис

Дональд Трамп заявил о своей ненависти к Тейлор Свифт.

Фото: yahoo.com

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт. Это произошло спустя несколько дней после того, как поп-звезда поддержала его соперницу-демократку Камалу Харрис.

«Я ненавижу Тейлор Свифт», — написал Трамп в своей социальной платформе Truth.

Напомним, призыв Свифт голосовать за Харрис появился вскоре после президентских дебатов.

Напомним, союзники Камалы Гаррис размещают в ключевых штатах США рекламу с поддержкой Украины.

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