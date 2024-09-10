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10 сентября в США состоятся первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом

17:44, 10 сентября 2024
Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом пройдут на телеканале ABC News в Филадельфии.
10 сентября в США состоятся первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом
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Во вторник, 10 сентября (в ночь на среду 11 сентября по киевскому времени), в США состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты демократкой Камалой Гаррис и республиканцем Дональдом Трампом.

Дискуссию будут транслировать в прямом эфире в 21:00 по местному времени (04:00 среды, 11 сентября, по киевскому времени) на телеканале ABC News Live 24/7 в Филадельфии. Они продлятся 90 минут.

Микрофон каждого кандидата будет выключен, пока говорит соперник. Кандидаты получат ручки, блокноты и бутылки с водой. Другой реквизит и предварительно подготовленные заметки запрещены.

Гаррис и Трамп получат по две минуты ответа, две минуты на опровержение и минуту на следующие комментарии, ответы на опровержение или разъяснение. На последние заявления будет две минуты. Кандидаты не смогут задавать вопросы друг другу.

Дискуссию будут модерировать ведущий и руководящий редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущая программы ABC News Live Prime Линси Дэвис.

Напомним, штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял правила дебатов с Дональдом Трампом, которые состоятся уже 10 сентября.  Так, в штабе Камалы Харрис согласились на отключение микрофона одного из кандидатов в то время, когда слово будет иметь оппонент.

Утверждены окончательные правила первых дебатов между кандидатами в президенты США.

Добавим, что союзники Дональда Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Камалой Харрис.

Кроме того, в Филадельфии во время дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис ожидаются протесты.

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