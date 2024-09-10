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В Филадельфии во время дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис ожидаются протесты

08:30, 10 сентября 2024
Полиция Филадельфии готовится к акциям протеста и возводит заграждения.
В Филадельфии во время дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис ожидаются протесты
Источник фото: ukrinform
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Филадельфия готовится к первым теледебатам между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые станут главным событием политического сезона в США этой осенью. Как сообщает Reuters, возле Национального конституционного центра, где состоятся дебаты, полиция возводит заграждения из-за ожидаемых протестов. Пропалестинские активисты, недовольные поддержкой Израиля со стороны Харрис, пообещали организовать массовую акцию протеста.

Демократы планируют провести собственное событие - «watch party» в местном отеле, где сторонники смогут наблюдать за дебатами. Ожидается, что после эфира Камала Харрис встретится с ними. Зато планы Дональда Трампа остаются неизвестными.

Дебаты продлятся 90 минут и будут включать две коммерческие паузы. Начало в 9 вечера по времени восточного побережья США (в 4 ночи по киевскому времени). Во время выступлений каждого кандидата микрофон оппонента будет выключаться, чтобы избежать перебиваний.

Напомним, штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял правила дебатов с Дональдом Трампом, которые состоятся уже 10 сентября.  Так, в штабе Камалы Харрис согласились на отключение микрофона одного из кандидатов в то время, когда слово будет иметь оппонент.

Утверждены окончательные правила первых дебатов между кандидатами в президенты США.

Добавим, что союзники Дональда Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Камалой Харрис.

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