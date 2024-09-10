У Філадельфії під час дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс очікуються протести

Поліція Філадельфії готується до акцій протесту та зводить загородження.

Джерело фото: ukrinform

Філадельфія готується до перших теледебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, які стануть головною подією політичного сезону в США цієї осені. Як повідомляє Reuters, біля Національного конституційного центру, де відбудуться дебати, поліція зводить загородження через очікувані протести. Пропалестинські активісти, незадоволені підтримкою Ізраїлю з боку Гарріс, пообіцяли організувати масову акцію протесту.

Демократи планують провести власну подію — «watch party» у місцевому готелі, де прихильники зможуть спостерігати за дебатами. Очікується, що після ефіру Камала Гарріс зустрінеться з ними. Натомість плани Дональда Трампа залишаються невідомими.

Дебати триватимуть 90 хвилин і включатимуть дві комерційні паузи. Початок о 9-й вечора за часом східного узбережжя США (о 4-й ночі за київським часом). Під час виступів кожного кандидата мікрофон опонента буде вимикатися, щоб уникнути перебивань.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів з Дональдом Трампом, що відбудуться вже 10 вересня. Так, у штабі Камали Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Затверджено остаточні правила перших дебатів між кандидатами у президенти США.

Додамо, що союзники Дональда Трампа побоюються, що він провалить дебати з Камалою Гарріс.

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