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Ручка, блокнот і пляшка води — затверджено остаточні правила дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс

09:27, 5 вересня 2024
Як проходитимуть перші дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.
Ручка, блокнот і пляшка води — затверджено остаточні правила дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс
Фото: 24tv.ua
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Затверджено остаточні правила перших дебатів між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Про це повідомляє телеканал ABC.

Модераторами заходу виступатимуть провідний та головний редактор програми «World News Tonight» Девід Мьюїр та ведуча програми «Prime» на каналі ABC News Live Лінсі Девіс.

Дебати пройдуть у Філадельфії (штат Пенсильванія) у Національному конституційному центрі та не передбачають присутності глядачів. Дебати триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами.

Правила дебатів Трамп-Гарріс

Запитання кандидатам у президенти США зможуть ставити лише модератори зустрічі. Мікрофон буде увімкнений тільки для політика, чия черга говорити.

Вступних заяв не буде, а на заключні виступи буде виділено дві хвилини на кожного кандидата.

Крім того, час відповіді на кожне запитання також буде обмежено двома хвилинами. Ще дві хвилини буде на спростування та ще одна на уточнення, роз'яснення чи відповідь.

Трамп та Гарріс стоятимуть за трибунами протягом усього часу дебатів. На сцені заборонено будь-який реквізит або заздалегідь написані нотатки. Кожному кандидату видадуть ручку, блокнот та пляшку води.

Також співробітникам передвиборної кампанії не дозволяється взаємодіяти з кандидатами протягом усього заходу, включаючи рекламні паузи.

3 вересня було проведено віртуальне підкидання монетки, щоб визначити місце на подіумі та порядок заключних виступів. Трамп переміг у підкиданні та вибрав порядок.

Колишній президент США виступить із останнім заключним словом, а віце-президент Гарріс обрала праву позицію на трибуні, тобто ліворуч на сцені.

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