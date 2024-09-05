Ручка, блокнот и бутылка воды - утверждены окончательные правила дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис

Как будут проходить первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Гаррис.

Фото: 24tv.ua

Утверждены окончательные правила первых дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом сообщает телеканал ABC.

Модераторами мероприятия выступят ведущий и главный редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущая программы Prime на канале ABC News Live Линси Дэвис.

Дебаты пройдут в Филадельфии (штат Пенсильвания) в Национальном конституционном центре и не предполагают присутствия зрителей. Дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами.

Правила дебатов Трамп-Харрис

Вопрос кандидатам в президенты США смогут задавать только модераторы встречи. Микрофон будет включен только для политика, чья очередь говорить.

Вступительных заявлений не будет, а на заключительные выступления будут выделены две минуты на каждого кандидата.

Кроме того, время ответа на каждый вопрос будет ограничено двумя минутами. Еще две минуты будет на опровержение и на уточнение, разъяснение или ответ.

Трамп и Харрис будут стоять за трибунами на протяжении всего времени дебатов. На сцене запрещен какой-либо реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.

Также сотрудникам предвыборной кампании не разрешается взаимодействовать с кандидатами в течение всего мероприятия, включая рекламные паузы.

3 сентября был проведен виртуальный подброс монетки, чтобы определить место на подиуме и порядок заключительных выступлений. Трамп победил в подбрасывании и выбрал порядок.

Бывший президент США выступит с последним заключительным словом, а вице-президент Харрис избрала правую позицию на трибуне, то есть слева на сцене.

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