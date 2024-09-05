Камала Гарріс погодилась на вимкнені мікрофони під час дебатів з Дональдом Трампом

У штабі Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів з Дональдом Трампом, що відбудуться вже 10 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, у штабі Камали Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Це будуть перші дебати між Трампом і Гарріс, яка стала кандидаткою від Демократичної партії після відмови чинного президента Джо Байдена від балотування внаслідок провальних дебатів із республіканським суперником.

Джерело, яке говорило на умовах анонімності, додало, що штаб Гарріс все ще сподівається що на ABC News, де 10 вересня проходитимуть дебати, вмикатимуть мікрофони кандидатів для реплік у відповідь.

Як повідомлялося раніше, Камала Гарріс закликала Дональда Трампа провести дебати з постійно увімкненими мікрофонами.

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