Камала Харрис согласилась на выключенные микрофоны во время дебатов с Дональдом Трампом

В штабе Харрис согласились на отключение микрофона одного из кандидатов в то время, когда слово будет иметь оппонент.

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял состоявшиеся уже 10 сентября правила дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, в штабе Камалы Харрис согласились на отключение микрофона одного из кандидатов в то время, когда слово будет иметь оппонент.

Это будут первые дебаты между Трампом и Харрис, ставшей кандидаткой от Демократической партии после отказа действующего президента Джо Байдена от баллотирования в результате провальных дебатов с республиканским соперником.

Источник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что штаб Харрис все еще надеется, что на ABC News, где 10 сентября будут проходить дебаты, включать микрофоны кандидатов для ответных реплик.

Как сообщалось ранее, Камала Харрис призвала Дональда Трампа провести прения с постоянно включенными микрофонами.

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