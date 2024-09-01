Камала Гарріс закликала Дональда Трампа провести дебати з постійно увімкненими мікрофонами

Увімкнені мікрофони протягом усіх дебатів можуть допомогти або нашкодити політичним кандидатам, вловлюючи необдумані коментарі, які іноді не призначалися для публіки.

Віце-президент США Камала Гарріс запропонувала колишньому президенту Дональду Трампу уточнення до правил проведення дебатів 10 вересня. Зокрема, вона закликала провести дебати із увімкненими мікрофонами. Про це повідомляє Reuters.

«Ми балотуємося на пост президента США. Давайте проведемо дебати відкрито - із включеними мікрофонами весь час», - зазначила Гарріс.

Згідно із заявою Трампа, він хотів би, щоб його мікрофон залишався включеним. За словами експрезидента, йому не сподобалося, що під час останніх дебатів у червні з тодішнім кандидатом Джо Байденом його мікрофон було вимкнено.

Видання зазначає, що увімкнені мікрофони протягом усіх дебатів можуть допомогти або нашкодити політичним кандидатам, вловлюючи необдумані коментарі, які іноді не призначалися для публіки. У той же час вимкнені мікрофони не дозволяють учасникам дебатів переривати свого опонента.

Додається, що майбутні дебати стануть першим протистоянням Гарріс і Трампа з того часу, як чинний президент США Джо Байден вибув із виборчих перегонів через невдалий вступ на дебатах на CNN.

Крім того, стало відомо, що кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Уолц та його опонент від Республіканської партії Джей Ді Венс домовилися про проведення дебатів 1 жовтня на каналі CBS News.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.