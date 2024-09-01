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В Україні відзначають День знань — що ще святкують 1 вересня

08:53, 1 вересня 2024
Також в Україні відзначається День підприємця.
В Україні відзначають День знань — що ще святкують 1 вересня
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 1 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні в Україні відзначають День знань і День підприємця.

День знань

Це свято символізує початок нового навчального року і має особливе значення для учнів, студентів, вчителів та батьків.

День знань в Україні було офіційно встановлено 1999 року законом «Про загальну середню освіту».

Першокласники у цей день відзначають «Свято Першого дзвоника».

У 2024 році начальний рік в Україні розпочинається 2 вересня.

День підприємця

Засновано 1998 року указом президента Леоніда Кучми, із урахуванням ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ, вирішенні соціально-економічних проблем України. Тим самим визнано вплив підприємництва на формування, становлення та розвиток національної економіки. День підприємця відзначається в Україні щорічно в першу неділю вересня.

Також сьогодні відзначають— День Конституції у Словаччині, День незалежності в Узбекистані, Всесвітній день відбитків пальців, у Німеччині - День миру і День вітчизни, у Польщі - День ветеранів, Всесвітній день молитви за творіння, Всесвітній день написання листів, Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

Яке сьогодні церковне свято:

1 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

Календар важливих подій за 1 вересня:

1919 - У ніч із 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під керівництвом генерала Бредова;

1923 - Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 - Нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна в Європі;

1964 - У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр «Україна»;

1983 - Збиття рейсу Korean Air 007;

1996 - В Україні введено національну валюту - гривню;

2001 - Покарання смертною карою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням;

2006 - У Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR;

2008 - Прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу «Легенди України».

2014 - Вихід українських сил із Луганського аеропорту під час війни на сході України.

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