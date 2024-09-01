На Львівщині вилучили 54 тисячі фальшивих доларів, які намагалися ввезти до України, фото

Підроблені кошти були приховані в конструкції салону автомобіля, який прямував із Польщі.

На Львівщині вилучено 54 тисячі фальшивих доларів — підробки намагалися ввезти до України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Зокрема, було вилучено та арештовано партію підробленої валюти на загальну суму майже 2,2 млн грн. Її було виявлено під час санкціонованого обшуку в автомобілі, що в'їхав на територію України з Республіки Польща.

За даними слідства, підроблені кошти були приховані в конструкції салону автомобіля, який перевозився на причепі вантажного автомобіля. У ході оперативних заходів встановлено, що в автомобілі марки «Тойота» знаходилися купюри номіналом 100 та 50 доларів з явними ознаками підробки. Загальна сума виявлених підроблених коштів становить 54 000 доларів.

Досудове розслідування триває, зокрема з метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Автомобіль та виявлені кошти вилучено. Подано клопотання до суду про їх арешт.

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