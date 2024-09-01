Катерина Черногоренко розповіла, на якому етапі наразі перебуває анонсований застосунок Ветеран+

Міноборони співпрацює з всіма необхідними учасниками процесу для того, щоб створити застосунок для ветеранів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск додатку Ветеран+.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зазначила, що наразі застосунок на етапі проведення консультацій.

Вона уточнила, що наразі відомство співпрацює з всіма необхідними учасниками процесу для того, щоб створити застосунок для ветеранів.

«Ветеран+ анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на етапі консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином зможемо оперативно реалізувати цей продукт», - пояснила заступник міністра.

Також Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців.

А ще Міноборони працює над тим, щоб військовозобов’язані мали можливість далі оновлювати свої дані через Резерв+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.