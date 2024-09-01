Екатерина Черногоренко рассказала, на каком этапе находится анонсированное приложение Ветеран+

Минобороны сотрудничает со всеми необходимыми участниками процесса, чтобы создать приложение для ветеранов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Рустем Умеров анонсировал запуск приложения Ветеран+.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко отметила, что в настоящее время приложение на этапе проведения консультаций.

Она уточнила, что ведомство сотрудничает со всеми необходимыми участниками процесса для того, чтобы создать приложение для ветеранов.

«Ветеран+ анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на этапе консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами. Сейчас будем оценивать, каким образом сможем оперативно реализовать этот продукт», – пояснила замминистра.

Также Екатерина Черногоренко отметила, что в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение для военнослужащих.

А еще Минобороны работает над тем, чтобы военнообязанные могли дальше обновлять свои данные через Резерв+.

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