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Міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск додатку Ветеран+

19:21, 22 серпня 2024
Застосунок з надання послуг державою українським ветеранам вже знаходиться в роботі, - зазначив Рустем Умєров.
Міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск додатку Ветеран+
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Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск додатку Ветеран+. За його словами, застосунок з надання послуг державою українським ветеранам вже знаходиться в роботі. Про це він розповів на VIІ Щорічному міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність".

Він зазначив, що станом на сьогодні Україна може пишатися тим, що військовий облік перевели у цифру, що не було зроблено за усі роки незалежності. Також він нагадав, що за останні півроку Міноборони запустило Резерв+, Армія+, а наступний крок — це застосунок Ветеран +.

"Сервіс з надання послуг держави вже у роботі. Ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід", - зазначив Умєров.

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