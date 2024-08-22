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Зеленський доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики: про що йдеться

18:55, 22 серпня 2024
Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни та їх сімей, який передбачає вдосконалення системи гарантій та реінтеграції військових у цивільне життя.
Зеленський доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики: про що йдеться
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики, а також стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Він підписав відповідний указ про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни та їх сімей. Документ передбачає вдосконалення системи гарантій та реінтеграції військовослужбовців у цивільне життя.

"Так має бути, тому що це правильно, і це потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була повністю інтегрована в суспільне життя... Ключовий сенс такої політики - це повага до захисників, до захисниць України, їхній захист, реальний захист, реальна підтримка, реальна дієва, без бюрократії та однаковою мірою з повагою", - сказав Зеленський на VIІ Щорічному міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність".

"Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики й стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя", - додав глава держави. 

За його словами, це документи, які відображають усі сфери взаємодії держави й ветеранів.

"Від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що уряд має представити деталі національної стратегії ветеранської політики.

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