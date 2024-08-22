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Зеленский поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики: о чем идет речь

18:55, 22 августа 2024
Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по поддержке ветеранов войны и их семей, предусматривающий усовершенствование системы гарантий и реинтеграции военных в гражданскую жизнь.
Зеленский поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики: о чем идет речь
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Президент Владимир Зеленский поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики, а также стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Он подписал соответствующий указ о безотлагательных мерах по поддержке ветеранов войны и их семей. Документ предусматривает усовершенствование системы гарантий и реинтеграции военнослужащих в гражданскую жизнь.

"Так должно быть, потому что это правильно, и это нужно для государства, для всех наших людей, для нашего развития, чтобы ветеранская община Украины была полностью интегрирована в общественную жизнь... Ключевой смысл такой политики – это уважение к защитникам, к защитницам Украина, их защита, реальная защита, реальная поддержка, без бюрократии и в равной степени с уважением", - сказал Зеленский на VIІ Ежегодном международном ветеранском форуме "Украина.

"Сегодня для этого своим указом я поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни", - добавил глава государства.

По его словам, это документы, отражающие все сферы взаимодействия государства и ветеранов.

"От начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни к возможности ветерана укреплять жизнь общества, региона, государства", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что правительство должно представить детали национальной стратегии ветеранской политики.

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