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Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека

07:45, 23 августа 2024
Помощь адвокатов и юридические услуги могут быть оплачены за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября.
Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека
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Кабмин включил в список услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может осуществляться за счет денежных средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек) деятельность адвокатов и юридические услуги (код 8111). Соответствующие изменения предусматривает постановление Правительства об экспериментальном проекте о предоставлении государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» от 20 августа 2024 г. №952.

Так, денежные средства, зачисленные на специальный счет, могут быть использованы получателем кэшбека до 31 января 2025 на оплату юридических услуг и за оказанную помощь адвокатам.

Напомним, со 2 сентября начнет работать Национальный кэшбек через Дію. Соответствующее постановление об экспериментальном проекте о предоставлении государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» опубликовал Кабмин. Проект продлится до 31 декабря 2025 года.

Участие в экспериментальном проекте могут принимать украинские производители и продавцы, которые добровольно и по собственной инициативе присоединились к экспериментальному проекту и обязались выполнять его условия.

Государственная налоговая служба согласно перечню продавцов передает в информационную систему электронные копии фискальных кассовых чеков на товары с безналичной формой расчета, содержащие товар, цифровое значение штрихового кода которого начинается с «482» или «2», и обозначение соответствующей формы оплаты, а также электронные копии фискальных кассовых чеков выдачи средств при возврате таких товаров, созданных начиная со дня, наступающего по дате включения продавца в перечень продавцов, и не позже даты исключения такого продавца из перечня продавцов.

Для получения сведений агент экспериментального проекта, которым будет АО «Агентство индустриального развития «Сделано в Украине», направляет в ГНС перечень продавцов и обеспечивает его обновление в режиме реального времени.

Уполномоченные банки на основании договоров об информационном взаимодействии с этим АО передают ежедневно сведения в информационную систему обо всех платежных операциях по всем избранным покупателям текущим счетам, по которым ими предоставлено разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона «О банках и банковской деятельности» по банковской тайны.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для участия в проекте покупатель должен предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона «О банках и банковской деятельности» по банковской тайне, согласие на передачу информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов в информационную систему для предоставления электронной публичной услуги «Кешбек «Сделано в Украине» по форме, определенной уполномоченным банком.

Автор: Наталья Мамченко 

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