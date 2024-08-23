Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Кабмін включив до переліку послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек) діяльність адвокатів та юридичні послуги (код 8111). Відповідні зміни передбачає постанова Уряду про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» від 20 серпня 2024 р. №952.

Так, грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку до 31 січня 2025 року на оплату юридичних послуг та за надану допомогу адвокатам.

Нагадаємо, з 2 вересня почне працювати Національний кешбек через Дію. Відповідну постанову про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» опублікував Кабмін. Проект буде тривати до 31 грудня 2025 року.

Участь в експериментальному проекті можуть брати українські виробники та продавці, які добровільно та з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту та взяли на себе зобов’язання виконувати його умови.

Державна податкова служба згідно з переліком продавців передає до інформаційної системи електронні копії фіскальних касових чеків на товари з безготівковою формою розрахунку, які містять товар, цифрове значення штрихового коду якого починається з «482» або «2", та позначення відповідної форми оплати, а також електронні копії фіскальних касових чеків видачі коштів під час повернення таких товарів, які створено починаючи з дня, що настає за датою включення продавця до переліку продавців, та не пізніше дати виключення такого продавця з переліку продавців.

Для отримання відомостей агент експериментального проекту, яким буде АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», надсилає до ДПС перелік продавців та забезпечує його оновлення в режимі реального часу.

Уповноважені банки на підставі договорів про інформаційну взаємодію з цим АТ передають щоденно відомості до інформаційної системи про всі платіжні операцій за всіма обраними покупцями поточними рахунками, щодо яких ними надано дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону «Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для участі в проекті покупець повинен надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону "Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків до інформаційної системи для надання електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні» за формою, визначеною уповноваженим банком.

Автор: Наталя Мамченко

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