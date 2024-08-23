Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

07:45, 23 серпня 2024
Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.
Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін включив до переліку послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек) діяльність адвокатів та юридичні послуги (код 8111). Відповідні зміни передбачає постанова Уряду про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» від 20 серпня 2024 р. №952.

Так, грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку до 31 січня 2025 року на оплату юридичних послуг та за надану допомогу адвокатам.

Нагадаємо, з 2 вересня почне працювати Національний кешбек через Дію. Відповідну постанову про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» опублікував Кабмін. Проект буде тривати до 31 грудня 2025 року.

Участь в експериментальному проекті можуть брати українські виробники та продавці, які добровільно та з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту та взяли на себе зобов’язання виконувати його умови.

Державна податкова служба згідно з переліком продавців передає до інформаційної системи електронні копії фіскальних касових чеків на товари з безготівковою формою розрахунку, які містять товар, цифрове значення штрихового коду якого починається з «482» або «2", та позначення відповідної форми оплати, а також електронні копії фіскальних касових чеків видачі коштів під час повернення таких товарів, які створено починаючи з дня, що настає за датою включення продавця до переліку продавців, та не пізніше дати виключення такого продавця з переліку продавців.

Для отримання відомостей агент експериментального проекту, яким буде АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні», надсилає до ДПС перелік продавців та забезпечує його оновлення в режимі реального часу.

Уповноважені банки на підставі договорів про інформаційну взаємодію з цим АТ передають щоденно відомості до інформаційної системи про всі платіжні операцій за всіма обраними покупцями поточними рахунками, щодо яких ними надано дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону «Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для участі в проекті покупець повинен надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону "Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків до інформаційної системи для надання електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні» за формою, визначеною уповноваженим банком.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Повістки, сформовані електронним Реєстром «Оберіг», і повістки на бланку, мають однакову юридичну силу — Кабмін

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову і уточнив, як будуть надсилати повістки, автоматично сформовані електронним Реєстром «Оберіг».

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Вчені Массачусетського інституту знайшли відповідь, чому юристи пишуть документи складною мовою

Вчені вважають, що знайшли відповідь на питання, чому юридичні документи написані «нелюдською» мовою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду