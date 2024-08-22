Оплатити комуналку можна буде за рахунок кешбеку за купівлю українських товарів і послуг

Кабмін визначив порядок, за яким можна щомісячно отримувати до 3000 грн кешбеку за товари і послуги з України, під’єднавшись до програми через Дію.

З 2 вересня почне працювати Національний кешбек через Дію. Відповідну постанову про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» від 20 серпня 2024 р. №952 опублікував Кабмін. Проект буде тривати з 24 серпня 2024 року до 31 грудня 2025 року. Опрацьовує механізм Мінекономіки за ініціативою Президента.

Як раніше пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів українського виробництва.

До програми громадяни зможуть під’єднатися через Дію. Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.

За ці гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний звʼязок, спорт, кіно й оплатити медичні послуги.

Українські виробники та продавці зможуть подати через портал Дія заявку на участь у програмі та зареєструвати перелік товарів. Повноцінно послуга запрацює у вересні.

«З погляду реалізації це досить складна комплексна послуга, за якою стоїть купа взаємодій між реєстрами. Однак для українців у користуванні все буде як завжди — у кілька кліків. Це буде так само просто, як податися на «ковідну тисячу» чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів у держустанови та банки» - вказав Федоров.

Для того, щоб отримати кешбек 10% за товари, треба відкрити спеціальний рахунок й отримати віртуальну чи фізичну карту у своєму банку. Потім у Дії треба буде обрати послугу «Національний кешбек».

Втім, потрібно буде перевіряти, чи є кешбек на конкретний товар у магазинах. Це також можна буде подивитися на сайті програми.

Зібрані за місяць гроші приходитимуть на створену карту щомісяця.

Також слід зазначити, що просто зняти готівку з рахунку, куди нарахували кешбек, не можна. Використати кошти можна буде до 31 січня 2025 року.

Що передбачає постанова Уряду

Кабмін установив, що надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва в рамках експериментального проекту починається з 2 вересня 2024 року.

Також Кабмін затвердив цією постановою Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» і Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Національному банку рекомендували встановити для АТ «Державний ощадний банк України» безоплатність надання послуг системи електронних платежів НБУ із здійснення операцій з перерахування державної грошової допомоги фізичним особам, які беруть участь в реалізації експериментального проекту.

У постанові вказано, що метою проекту є підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, сприяння відновленню економіки тощо.

Терміни, що вживаються у Порядку, мають таке значення:

1) агент експериментального проекту — АТ “Агентство індустріального розвитку “Зроблено в Україні”, що здійснює інформаційне супроводження експериментального проекту, розглядає скарги, аналізує звіти учасників проекту, надає Мінекономіки пропозиції щодо його удосконалення, здійснює організаційні, технічні та інші заходи, необхідні для забезпечення роботи та розвитку інформаційної системи “Кешбек “Зроблено в Україні”, та може укладати договір про її технічне адміністрування з технічним адміністратором;

2) електронна публічна послуга “Кешбек “Зроблено в Україні” — послуга, спрямована на отримання покупцями товарів українського виробництва державної грошової допомоги на підставі заяви;

3) інформаційна система “Кешбек “Зроблено в Україні” (далі — інформаційна система) — інформаційно-комунікаційна система, яка з використанням технічних і програмних засобів реалізує технології збирання, пересилання, оброблення інформації для задоволення інформаційних потреб під час надання електронної публічної послуги “Кешбек “Зроблено в Україні”;

4) кешбек — державна грошова допомога, яка нараховується у відсотковому співвідношенні від вартості придбаного безготівковим розрахунком з використанням платіжної картки товару українського виробництва та може бути використана на умовах, передбачених цим Порядком;

5) медичний виріб або допоміжний (медичний) засіб — медичний виріб та допоміжний засіб, на які поширюються вимоги Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. №753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. №754, та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. №755;

6) отримувач кешбеку — фізична особа — громадянин України, яка є покупцем товарів українського виробництва, включених до переліку товарів українського виробництва, і відкрила поточний рахунок із спеціальним режимом використання “Кешбек “Зроблено в Україні” в одному з уповноважених банків України (далі — спеціальний рахунок);

7) перелік українських виробників — перелік суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України та виробляють товари на території України, які добровільно і з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту згідно з цим Порядком;

8) перелік продавців — перелік суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України та реалізують товари на території України, які добровільно і з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту згідно з цим Порядком;

9) перелік товарів українського виробництва — перелік товарів, вироблених на території України, яким присвоєно цифрове значення штрихового коду ЕАN13 товару згідно з міжнародною класифікацією GS1 міжнародним або внутрішньодержавним кодом товару, що добровільно надається українським виробником та формується засобами інформаційної системи;

10) покупець — фізична особа — громадянин України, яка є власником рахунка та користувачем платіжної (платіжних) карти (карток) емітентів платіжних карток уповноваженого (уповноважених) банку (банків), подала до уповноваженого банку заяву, дозвіл на обробку персональних даних та дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо банківської таємниці, придбала безготівковим розрахунком з використанням платіжної картки товар українського виробництва для потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, та приєдналася до експериментального проекту згідно з цим Порядком;

11) продавець — суб’єкт господарювання, що зареєстрований на території України та реалізує товари на території України, добровільно і з власної ініціативи приєднався до експериментального проекту згідно з цим Порядком;

12) розрахунковий банк — АТ “Ощадбанк”, з яким Мінекономіки укладено договір про виплату державної грошової допомоги в рамках електронної публічної послуги “Кешбек “Зроблено в Україні” та через який здійснюється перерахування грошових коштів отримувачам державної грошової допомоги;

13) рахунок Мінекономіки — спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий Мінекономіки в Казначействі для виплати отримувачам кешбеку державної грошової допомоги за рахунок коштів бюджетної програми “Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги”;

14) технічний адміністратор інформаційної системи — державне підприємство “ДІЯ”, що забезпечує супровід, функціонування та адміністрування інформаційної системи, обробку і структурну систематизацію інформації та інші дії, визначені цим Порядком, з яким власник інформаційної системи або агент експериментального проекту укладає договір про технічне адміністрування інформаційної системи;

15) товар українського виробництва — товар (виріб), у тому числі лікарський засіб, медичний виріб або допоміжний (медичний) засіб, виготовлений українським виробником на території України для задоволення споживчих потреб, промаркований штрих-кодом EAN13 згідно з міжнародною класифікацією GS1 міжнародним або внутрішньодержавним кодом товару та включений до переліку товарів українського виробництва, і інформацію про який відображено продавцем у фіскальному касовому чеку на товари під час придбання товарів, крім підакцизних товарів, визначених пунктом 215.1 статті 215 Податкового кодексу України (за винятком алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту, а саме — вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових);

16) український виробник — суб’єкт господарювання, зареєстрований згідно із законодавством на території України, що виробляє продукцію на території України та приєднався до експериментального проекту згідно з цим Порядком;

17) уповноважений банк — банк, з яким технічним адміністратором інформаційної системи укладено договір про інформаційну взаємодію.

Координатором експериментального проекту є Мінекономіки.

Учасниками експериментального проекту є Мінекономіки, ДПС, Мінцифри, Держпродспоживслужба, технічний адміністратор інформаційної системи, українські виробники, продавці, покупці / отримувачі кешбеку, розрахунковий банк, уповноважені банки, агент експериментального проекту.

Джерелом фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету.

Для реалізації експериментального проекту власник забезпечує створення інформаційної системи для надання електронної публічної послуги “Кешбек “Зроблено в Україні”.

Власником інформаційної системи є держава в особі Мінекономіки. Володільцем інформації, що зберігається у такій інформаційній системі, є Мінекономіки.

Агент експериментального проекту є розпорядником інформації, що зберігається в інформаційній системі, та здійснює організаційні, технічні та інші заходи, необхідні для забезпечення роботи та розвитку інформаційної системи.

З метою взаємодії між Мінекономіки, Мінцифри, розрахунковим банком, агентом експериментального проекту та технічним адміністратором інформаційної системи, технічним адміністратором Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) укладаються договори про інформаційну взаємодію, якими регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну, обсяг, зміст, формат та структура інформації, що передається.

Мінекономіки, Мінцифри, технічний адміністратор інформаційної системи, технічний адміністратор Порталу Дія та агент експериментального проекту укладають договір про інформаційну взаємодію з уповноваженим банком виключно за умови проходження ним успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення уповноважених банків, визначених технічним адміністратором інформаційної системи.

Участь в експериментальному проекті можуть брати українські виробники, які:

1) зареєстровані як суб’єкти господарювання на території України, крім юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, в яких держава, визнана відповідно до закону державою-агресором, або юридична особа, утворена відповідно до законодавства такої держави, або громадянин такої держави (крім того, який постійно на законних підставах проживає на території України) є: учасником (акціонером), частка якого у статутному капіталі з урахуванням відносин контролю становить 10 або більше відсотків, або членом, або кінцевим бенефіціарним власником;

2) подали інформацію до ЄДР, передбачену пунктом 9, 9-1 ч. 2 статті 9 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» не пізніше 30 днів з моменту приєднання до експериментального проекту (тобто інформацію про кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності - прим. ред.)

3) надали інформацію про товари, вироблені ними на території України, до переліку товарів українського виробництва;

4) добровільно та з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту;

5) надали підтвердження щодо виробництва товарів на території України.

Участь в експериментальному проекті можуть брати продавці, які:

1) зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, крім юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, в яких держава, визнана відповідно до закону державою-агресором, або юридична особа, утворена відповідно до законодавства такої держави, або громадянин такої держави (крім того, який постійно на законних підставах проживає на території України) є: учасником (акціонером), частка якого в статутному капіталі з урахуванням відносин контролю становить 10 або більше відсотків, або членом, або кінцевим бенефіціарним власником;

2) подали інформацію до ЄДР, передбачену пунктами 9, 9-1 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” не пізніше 30 днів з моменту приєднання до експериментального проекту (тобто інформацію про кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності - прим. ред.);

3) перебувають на загальній системі оподаткування;

4) забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції згідно з порядком, передбаченим абзацом шостим пункту 7 статті 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

5) добровільно та з власної ініціативи приєдналися до експериментального проекту та взяли на себе зобов’язання виконувати його умови, зокрема щодо відображення у фіскальному касовому чеку на товари цифрового значення штрихового коду товару українського виробництва.

Для участі в експериментальному проекті український виробник та продавець подають заяву про приєднання до переліку українських виробників та/або переліку продавців (далі — заява про приєднання) в електронній формі засобами Порталу Дія.

Під час формування заяви про приєднання засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань технічним адміністратором інформаційної системи отримуються відомості про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, які приєднуються до експериментального проекту як українські виробники та продавці.

Заява про приєднання формується фізичною особою — підприємцем, керівником юридичної особи, що виявили бажання приєднатися до переліку українських виробників та/або переліку продавців, засобами Порталу Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу, та містить відомості, визначені цим пунктом.

У разі виявлення факту недостовірності інформації у поданій заяві та відомостях участь таких суб’єктів в експериментальному проекті припиняється.

Українські виробники та продавці можуть звернутися засобами Порталу Дія із заявою про виключення їх відомостей з відповідного переліку в рамках електронної публічної послуги “Кешбек “Зроблено в Україні”.

Для участі в експериментальному проекті покупцю необхідно:

1) перейти на веб-сайт (мобільний застосунок) або звернутися до відділення уповноваженого (уповноважених) банку (банків) для подання заяви про участь в експериментальному проекті (далі — заява про участь), яка містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери поточного (поточних) рахунка (рахунків) (за стандартом IBAN), платіжні операції за якими будуть аналізуватися на відповідність вимогам експериментального проекту;

2) надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків до інформаційної системи для надання електронної публічної послуги “Кешбек “Зроблено в Україні” за формою, визначеною уповноваженим банком, та дозвіл на обробку персональних даних;

3) відкрити спеціальний рахунок для зарахування кешбеку;

4) встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному пристрої, технічні параметри якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

5) обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Кешбек “Зроблено в Україні”.

Результати обробки інформації для отримання державної грошової допомоги (кешбек) відображаються у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Обробка персональних даних отримувача кешбеку здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Покупець несе відповідальність за достовірність відомостей та інформації, зазначеної у заяві про участь.

Відповідальність за повноту і достовірність інформації, наданої уповноваженому банку для відкриття спеціального рахунка, покладається на покупця.

Послуги уповноваженого банку, пов’язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням спеціального рахунка, а також емісії і обслуговування платіжної картки отримувача кешбеку надаються безоплатно.

Спеціальний рахунок не підлягає поповненню, крім випадків, передбачених цим Порядком, та операцій з повернення суми оплати послуг згідно з правилами платіжних систем.

Уповноважений банк може випускати до спеціальних рахунків для отримання кешбеку пластикові або іншого виду (віртуальні) платіжні картки.

Грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку до 31 січня наступного бюджетного періоду на:

оплату послуг відповідно до переліку послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек), зазначених в додатку (наводимо нижче перелік);

придбання військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством;

фінансування заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії проти України та ліквідацією її наслідків, національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки і розвитку України, надання гуманітарної допомоги згідно із законодавством.

Забороняється зняття готівки із спеціального рахунка.

Контроль за використанням отримувачем кешбеку коштів відповідно до вимог, встановлених цим пунктом, здійснюється уповноваженим банком.

Банки забезпечують здійснення видаткових операцій із спеціальних рахунків з використанням платіжних карток на території України виключно на користь суб’єктів господарювання, категорії яких зазначені у переліку до цього Порядку, за комбінацією коду країни банка-еквайра — Україна та кодами категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code).

У разі порушення вимог щодо напрямів використання коштів, зазначених у цьому пункті, що зараховані на спеціальний рахунок отримувача кешбеку, уповноважений банк протягом п’яти операційних днів з дати встановлення такого факту відшкодовує Мінекономіки суму коштів, що використана не за призначенням, шляхом перерахування коштів на рахунок розрахункового банку для подальшого повернення їх на рахунок Мінекономіки із зазначенням причин повернення.

Кешбек нараховується в розмірі 10 відсотків вартості товарів українського виробництва, придбаних покупцем у попередньому (звітному) місяці.

Сума кешбеку одному покупцю за придбані у попередньому місяці товари українського виробництва не може бути меншою, ніж 2 гривні, та не може перевищувати 3000 гривень.

Перерахування кешбеку на спеціальний рахунок отримувача кешбеку здійснюється розрахунковим банком.

Сума кешбеку за здійснені у попередньому місяці покупки товарів українського виробництва зараховується отримувачу кешбеку на його спеціальний рахунок уповноваженим банком, у якому відкрито такий рахунок.

Зарахування отримувачу нарахованого кешбеку здійснюється за умови наявності відкритого спеціального рахунка станом на дату зарахування суми кешбеку.

Нарахування кешбеку його отримувачам у поточному бюджетному періоді припиняється з 30 листопада. У разі виділення коштів з держаного бюджету на програму “Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги” в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду. Нарахування кешбеку його отримувачам, які брали участь в експериментальному проекті у період з 1 грудня по 31 грудня поточного року, поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду.

Закриття спеціального рахунка може здійснюватися за заявою отримувача кешбеку у будь який час. У разі наявності на спеціальному рахунку коштів на момент закриття рахунка такі кошти вважаються невикористаними отримувачем кешбеку і протягом встановленого строку повертаються.

Отримувач кешбеку може відмовитися від участі в експериментальному проекті та отримання кешбеку шляхом відкликання дозволів, наданих під час подання заяви про участь, через мобільний (мобільні) додаток (додатки) всіх уповноважених банків або безпосередньо у відділеннях банків.

Державна податкова служба (ДПС) на підставі договору про інформаційну взаємодію, укладеного з агентом експериментального проекту, згідно з переліком продавців передає до інформаційної системи електронні копії фіскальних касових чеків на товари з безготівковою формою розрахунку, які містять товар, цифрове значення штрихового коду якого починається з “482” або “2”, та позначення відповідної форми оплати, а також електронні копії фіскальних касових чеків видачі коштів під час повернення таких товарів, які створено починаючи з дня, що настає за датою включення продавця до переліку продавців, та не пізніше дати виключення такого продавця з переліку продавців.

Для отримання відомостей агент експериментального проекту надсилає до ДПС перелік продавців та забезпечує його оновлення в режимі реального часу.

Електронна інформаційна взаємодія між ДПС та агентом експериментального проекту здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії “Трембіта”.

Уповноважені банки на підставі договорів про інформаційну взаємодію з агентом експериментального проекту передають щоденно відомості до інформаційної системи про всі платіжні операцій за всіма обраними покупцями поточними рахунками, щодо яких ними надано дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо банківської таємниці.

Технічний адміністратор інформаційної системи на основі даних інформаційної системи аналізує відомості, отримані від ДПС та від уповноважених банків за попередній (звітний) місяць, пов’язує відомості щодо платіжних операцій з рахунків з відомостями фіскальних касових чеків на товари та щомісяця 15 числа, а у разі, коли 15 число припадає на вихідний або святковий день, наступного дня, що настає за вихідним або святковим днем, розраховує суму кешбеку в розрізі кожного покупця та забезпечує відображення нарахованих сум кешбеку у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Перелік отримувачів кешбеку із зазначенням суми нарахованого кешбеку за формою, визначеною договором про взаємодію між Мінекономіки, Мінцифри, розрахунковим банком та технічним адміністратором інформаційної системи, формується автоматично програмними засобами інформаційної системи щомісяця до 16 числа за здійснені безготівковим розрахунком в попередньому місяці покупки товарів українського виробництва.

Покупці товарів українського виробництва, контролюючі органи та інші суб’єкти можуть звернутися до агента експериментального проекту із зверненням щодо невідповідності придбаного товару положенням, визначеним нормами цього Порядку, або щодо невідповідності продавця вимогам. Такі звернення розглядаються агентом експериментального проекту протягом 15 робочих днів.

У разі потреби агент експериментального проекту відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про звернення громадян” надсилає звернення за належністю до Держпродспоживслужби для проведення перевірки достовірності інформації про товар українського виробництва. Такі перевірки проводяться Держпродспоживслужбою в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами проведених перевірок Держпродспоживслужба повідомляє агенту експериментального проекту про наявність або відсутність порушень за визначеною формою.

У разі виявлення Держпродспоживслужбою фактів невідповідності інформації про товар українського виробництва інформації, зазначеній виробником під час включення до переліку товарів українського виробництва, інформація про такий товар вилучається технічним адміністратором інформаційної системи з переліку товарів українського виробництва.

У разі виявлення Держпродспоживслужбою такої інформації про товар одного українського виробника більше 2 разів інформація про такого виробника вилучається з переліку українських виробників технічним адміністратором інформаційної системи. Такий український виробник не може бути повторно учасником експериментального проекту.

ПЕРЕЛІК

послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек)

Ветеринарні послуги

Послуги з ландшафту та садівництва

Генеральні підрядники — житлове та торгове будівництво

Покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу

Послуги видавництва та поліграфії

Послуги санітарного та спеціального прибирання

Готелі, мотелі, курорти, не віднесені до інших категорій

Транспорт — приміський і місцевий пасажирський, включаючи пороми

Залізничні пасажирські перевезення

Автобусні лінії

Туристичні послуги та виставки

Лізинг та оренда човнів

Транспортні послуги, не віднесені до інших категорій

Телекомунікації, включаючи передплатні і регулярні телефонні послуги

Комп’ютерні мережі — інформаційні послуги

Кабель, супутникові, інші платні телевізійні, радіопослуги

Комунальні послуги, електрична енергія, газ, опалення, вода

Послуги пекарень

Послуги станцій технічного обслуговування

Послуги пошиву, ательє, пошиття, швачкок і кравців

Місця харчування, ресторани

Ресторани швидкого харчування

Послуги прямого страхування

Арт-дилери та галереї

Послуги страхування

Кемпінги та трейлерні парки

Пральні послуги — сімейні та комерційні

Послуги хімчисток

Фотостудії

Майстерні для чистки і ремонту взуття та капелюхів

Похоронні служби та крематорії

Прокат одягу, костюмів

Заклади здоров’я та краси

Комерційне мистецтво, графіка, фотографія

Послуги копіювання, репродукції та поліграфії

Послуги з прибирання та обслуговування, включаючи прибирання в приміщеннях (офісах, комерційних будівлях тощо)

Комп’ютерні ремонтні послуги, не віднесені до інших категорій

Послуги з оренди та лізингу обладнання, прокату меблів та інструменту

Професійні послуги, не віднесені до інших категорій

Послуги агентств з прокату автомобілів, не віднесені до інших категорій

Автомобільні паркінги і гаражі

Автомобільні мийки

Послуги евакуатора

Майстерні з ремонту електроніки

Послуги з ремонту малої побутової техніки та електроприладів

Кінотеатри

Танцювальні зали, школи та студії

Театральні каси

Боулінг

Спортивні майданчики, комерційний спорт, спортивні клуби

Туристичні пам’ятки та експонати

Парки розваг, карнавали, цирки

Акваріуми, дельфінаріуми та морські аквариуми

Лікарські послуги, не віднесені до інших категорій

Стоматологи, ортодонтисти

Оптики, офтальмологи

Оптика, оптичні товари

Лікарні

Медичні та зуботехнічні лабораторії

Медичні послуги, не віднесені до інших категорій

Адвокати, юридичні послуги

Початкова та середня школи

Коледжі, університети, професійні школи

Заклади освіти дистанційного навчання

Бізнес-школи та школи секретарів

Професійно-технічні училища

Школи та освітні послуги, не віднесені до інших категорій

Послуги з догляду за дітьми

Організації благодійної та соціальної служби

Релігійні організації

Державні послуги, не віднесені до інших категорій

Поштові послуги

Автор: Наталя Мамченко

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