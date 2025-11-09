Пісторіус заявив, що Німеччина має стати «готовою до війни» через загрозу з боку РФ – WP

Борис Пісторіус вважає, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика РФ та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає, що Німеччина має стати «готовою до війни» на тлі зростання загрози з боку Росії. Проте ініціатива викликала політичні суперечки, пише The Washington Post.

Посадовець підкреслив, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика РФ та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Після Другої світової війни Німеччина визначала себе як «мирний проект», але зараз зазначають, що армія недостатньо укомплектована, слабко підготовлена і з невеликою чисельністю. Бундесверу не вистачає близько 80 тисяч військових до запланованих 260 000 у найближчі 10 років.

«Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але якомога більш політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну», – додав однопартієць Пісторіуса Зігмар Габріель.

Пісторіус пропонував модель добровільної служби. Таким чином німецький міністр намагався знайти баланс між позицією своєї партії, яка виступає проти призову, і реальністю, де бундесвер може не набрати достатню кількість солдат тільки шляхом добровільного набору. Ініціативу Пісторіуса заблокував Християнсько-демократичний союз.

Згодом коаліція представила нову ідею з можливістю лотереї призову. Тепер міністр не підтримав такий варіант.

