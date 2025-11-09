  1. В мире

Писториус заявил, что Германия должна стать «готовой к войне» из-за угрозы со стороны РФ – WP

17:15, 9 ноября 2025
Борис Писториус считает, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.
Писториус заявил, что Германия должна стать «готовой к войне» из-за угрозы со стороны РФ – WP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Германии Борис Писториус настаивает, что Германия должна стать «готовой к войне» на фоне роста угрозы со стороны России. Однако инициатива вызвала политические споры, пишет The Washington Post.

Чиновник подчеркнул, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

После Второй мировой войны Германия определяла себя как «мирный проект», но сейчас отмечают, что армия недостаточно укомплектована, слабо подготовлена и малочисленна. Бундесверу не хватает около 80 тысяч военнослужащих до запланированных 260 000 в ближайшие 10 лет.

«Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но как можно более политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне», – добавил однопартиец Писториуса Зигмар Габриэль.

Писториус предлагал модель добровольной службы. Таким образом немецкий министр пытался найти баланс между позицией своей партии, которая выступает против призыва, и реальностью, в которой бундесвер может не набрать достаточного количества солдат только путем добровольного набора. Инициативу Писториуса заблокировал Христианско-демократический союз.

Позднее коалиция представила новую идею с возможностью лотереи призыва. Теперь министр не поддержал такой вариант.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]