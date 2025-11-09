Писториус заявил, что Германия должна стать «готовой к войне» из-за угрозы со стороны РФ – WP

Борис Писториус считает, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Германии Борис Писториус настаивает, что Германия должна стать «готовой к войне» на фоне роста угрозы со стороны России. Однако инициатива вызвала политические споры, пишет The Washington Post.

Чиновник подчеркнул, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

После Второй мировой войны Германия определяла себя как «мирный проект», но сейчас отмечают, что армия недостаточно укомплектована, слабо подготовлена и малочисленна. Бундесверу не хватает около 80 тысяч военнослужащих до запланированных 260 000 в ближайшие 10 лет.

«Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но как можно более политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне», – добавил однопартиец Писториуса Зигмар Габриэль.

Писториус предлагал модель добровольной службы. Таким образом немецкий министр пытался найти баланс между позицией своей партии, которая выступает против призыва, и реальностью, в которой бундесвер может не набрать достаточного количества солдат только путем добровольного набора. Инициативу Писториуса заблокировал Христианско-демократический союз.

Позднее коалиция представила новую идею с возможностью лотереи призыва. Теперь министр не поддержал такой вариант.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.