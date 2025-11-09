  1. У світі

Француз під час копання басейну знайшов золотий скарб вартістю 700 тисяч євро

14:51, 9 листопада 2025
Походження знахідки залишається загадкою, оскільки попередній власник маєтку помер.
Француз під час копання басейну знайшов золотий скарб вартістю 700 тисяч євро
Фото: resonance.ua
У Франції мешканець міста Невіль-сюр-Сон, розташованого неподалік Ліона, під час риття басейну у своєму саду натрапив на справжній скарб — зливки та монети із золота загальною вартістю близько 700 000 євро, повідомляє газета Le Progrès.

Після виявлення золота чоловік повідомив про знахідку компетентні органи, зокрема Регіональне управління у справах культури (DRAC).

Зазначається, що слідчі виключили можливість того, що це археологічний скарб, що дозволило йому залишитися законним власником знайденого багатства.

За даними регіонального видання, скарб складається з «п’яти зливків і численних монет», запакованих у пластикові пакети.

Як встановили власті, золото, придбане законним шляхом, було переплавлене приблизно 15–20 років тому на заводі в районі Ліона.

Проте походження скарбу залишається загадкою, адже попередній власник будинку помер, повідомили в мерії Невіля.

