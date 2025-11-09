Француз во время копки бассейна нашел золотое сокровище стоимостью 700 тысяч евро

Происхождение находки остается загадкой, поскольку предыдущий владелец имущества умер.

Фото: resonance.ua

Во Франции житель города Невиль-сюр-Сон, который расположен недалеко от Лиона, во время рытья бассейна в своем саду обнаружил настоящее сокровище — золотые слитки и монеты стоимостью около 700 000 евро, пишет газета Le Progrès.

После обнаружения золота мужчина уведомил компетентные органы, в том числе Региональное управление по делам культуры (DRAC).

Отмечается, что следователи исключили возможность того, что это археологическое сокровище, что позволило ему остаться законным владельцем найденного богатства.

По данным региональной газеты, клад состоит из «пяти слитков и множества монет», упакованных в пластиковые пакеты.

Золото, по данным расследования властей, приобретенное законным путем, было переплавлено около 15–20 лет назад на заводе в районе Лиона.

Однако происхождение находки остается загадкой, поскольку предыдущий владелец имущества умер, сообщают в мэрии Невиля.

