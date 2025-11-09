  1. У світі

Прем’єр Іспанії Санчес виступив проти пропозиції Трампа щодо підвищення оборонних витрат ЄС до 5% ВВП

16:21, 9 листопада 2025
Санчес закликає до дипломатії, але визнає потребу зміцнення оборони.
Прем’єр Іспанії Санчес виступив проти пропозиції Трампа щодо підвищення оборонних витрат ЄС до 5% ВВП
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив проти пропозиції президента США Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат країн Євросоюзу до 5% ВВП. В інтерв’ю El Pais він заявив, що пріоритетом для Європи має бути єдність і дотримання міжнародного права, а не мілітаризація.

«Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?» — підкреслив Санчес.

Водночас він зазначив, що в нинішніх умовах Іспанія змушена збільшувати витрати на оборону для посилення автономії Європи в цій сфері.

Санчес також наголосив на відданості Іспанії НАТО. «Розміщення іспанських військових на східному фланзі Європи - для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії, які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, – є найкращим доказом того, що Іспанія є надійним партнером як з точки зору Альянсу, так і з погляду власних можливостей», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС Дональд Трамп Іспанія оборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]