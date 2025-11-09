Прем’єр Іспанії Санчес виступив проти пропозиції Трампа щодо підвищення оборонних витрат ЄС до 5% ВВП

Санчес закликає до дипломатії, але визнає потребу зміцнення оборони.

Фото: depositphotos.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив проти пропозиції президента США Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат країн Євросоюзу до 5% ВВП. В інтерв’ю El Pais він заявив, що пріоритетом для Європи має бути єдність і дотримання міжнародного права, а не мілітаризація.

«Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?» — підкреслив Санчес.

Водночас він зазначив, що в нинішніх умовах Іспанія змушена збільшувати витрати на оборону для посилення автономії Європи в цій сфері.

Санчес також наголосив на відданості Іспанії НАТО. «Розміщення іспанських військових на східному фланзі Європи - для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії, які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, – є найкращим доказом того, що Іспанія є надійним партнером як з точки зору Альянсу, так і з погляду власних можливостей», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.