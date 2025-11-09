Премьер Испании Санчес выступил против предложения Трампа по повышению оборонных расходов ЕС до 5% ВВП

Санчес призывает к дипломатии, но признает необходимость укрепления обороны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против предложения президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов стран Евросоюза до 5% ВВП. В интервью El Pais он заявил, что приоритетом для Европы должно быть единство и соблюдение международного права, а не милитаризация.

«Нужно действовать дипломатично, чтобы в 2035 году у нас была не Европа, вооруженная до зубов, а единая Европа, которая гарантирует международное право. Какой мир мы хотим оставить нашим детям? Мир, в котором оборонные бюджеты составляют 5% ВВП?» — подчеркнул Санчес.

В то же время он отметил, что в нынешних условиях Испания вынуждена увеличивать расходы на оборону для усиления автономии Европы в этой сфере.

Санчес также подчеркнул преданность Испании НАТО. «Размещение испанских военных на восточном фланге Европы — для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии, подвергшихся влиянию неоимпериализма Путина, — является лучшим доказательством того, что Испания является надежным партнером как с точки зрения Альянса, так и с точки зрения собственных возможностей», — добавил он.

