В Україні оцифрували унікальні документи про єврейську еміграцію початку XX століття

Оцифровано 240 справ за 1907–1917 роки для дослідників юдаїки та історії.

Фото: Державний архів Київської області

Державний архів Київської області повідомив про оприлюднення цифрових копій документів фонду № 444 «Київське єврейське еміграційне товариство».

Таким чином, оцифровано 240 справ за період 1907–1917 років, які відображають масштабну єврейську еміграцію з Російської імперії на початку XX століття. Фонд є цінним джерелом інформації для досліджень.

Склад оцифрованих документів:

Нормативні акти: постанови, циркуляри, інструкції щодо умов і порядку еміграції, а також статути спілок із регулювання єврейської еміграції.

Протоколи та звіти: матеріали загальних зборів, засідань правління, доповіді про діяльність Товариства та його представників в Україні й за кордоном.

Особисті дані: списки членів правління, ревізійної комісії, емігрантів, реєстраційні та опитувальні аркуші, книги обліку звернень із питань еміграції та закордонних паспортів.

Статистика та листування: дані про кількість емігрантів, зокрема до Америки, листування з приватними особами, відомості про землеробську колонію емігрантів в Америці, абетковий покажчик населених пунктів, де діяла спілка.

«Цей оцифрований масив є цінним джерелом для дослідників у галузі юдаїки, історії України, всесвітньої історії міграційних процесів та генеалогії. Документи дозволяють простежити не лише долі окремих людей та родин, а й зрозуміти соціальні, економічні та політичні чинники, що спричинили одну з найбільших хвиль еміграції в історії європейського єврейства», – зазначили у відомстві.

Оцифровані матеріали доступні на міжархівному пошуковому ресурсі «АРХІУМ».

