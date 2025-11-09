  1. В Украине

В Украине оцифровали уникальные документы о еврейской эмиграции начала XX века

15:45, 9 ноября 2025
Оцифровано 240 дел за 1907–1917 годы для исследователей иудаики и истории.
В Украине оцифровали уникальные документы о еврейской эмиграции начала XX века
Фото: Государственный архив Киевской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный архив Киевской области сообщил об обнародовании цифровых копий документов фонда № 444 «Киевское еврейское эмиграционное общество».

Таким образом, оцифровано 240 дел за период 1907–1917 годов, которые отражают масштабную еврейскую эмиграцию из Российской империи в начале XX века. Фонд является ценным источником информации для исследований.

Состав оцифрованных документов:

  • Нормативные акты: постановления, циркуляры, инструкции об условиях и порядке эмиграции, а также уставы союзов по регулированию еврейской эмиграции.
  • Протоколы и отчеты: материалы общего собрания, заседаний правления, доклады о деятельности Общества и его представителей в Украине и за рубежом.
  • Личные данные: списки членов правления, ревизионной комиссии, эмигрантов, регистрационные и опросные листы, книги учета обращений по вопросам эмиграции и загранпаспортов.
  • Статистика и переписка: данные о количестве эмигрантов, в частности в Америку, переписка с частными лицами, сведения о земледельческой колонии эмигрантов в Америке, алфавитный указатель населенных пунктов, где действовал союз.

«Этот оцифрованный массив является ценным источником для исследователей в области иудаики, истории Украины, всемирной истории миграционных процессов и генеалогии. Документы позволяют проследить не только судьбы отдельных людей и семей, но и понять социальные, экономические и политические факторы, вызвавшие одну из крупнейших волн эмиграции в истории европейского еврейства», — отметили в ведомстве.

Оцифрованные материалы доступны на межархивном поисковом ресурсе «АРХИУМ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

эмигранты Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]