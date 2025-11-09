В Украине оцифровали уникальные документы о еврейской эмиграции начала XX века

Оцифровано 240 дел за 1907–1917 годы для исследователей иудаики и истории.

Фото: Государственный архив Киевской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный архив Киевской области сообщил об обнародовании цифровых копий документов фонда № 444 «Киевское еврейское эмиграционное общество».

Таким образом, оцифровано 240 дел за период 1907–1917 годов, которые отражают масштабную еврейскую эмиграцию из Российской империи в начале XX века. Фонд является ценным источником информации для исследований.

Состав оцифрованных документов:

Нормативные акты: постановления, циркуляры, инструкции об условиях и порядке эмиграции, а также уставы союзов по регулированию еврейской эмиграции.

Протоколы и отчеты: материалы общего собрания, заседаний правления, доклады о деятельности Общества и его представителей в Украине и за рубежом.

Личные данные: списки членов правления, ревизионной комиссии, эмигрантов, регистрационные и опросные листы, книги учета обращений по вопросам эмиграции и загранпаспортов.

Статистика и переписка: данные о количестве эмигрантов, в частности в Америку, переписка с частными лицами, сведения о земледельческой колонии эмигрантов в Америке, алфавитный указатель населенных пунктов, где действовал союз.

«Этот оцифрованный массив является ценным источником для исследователей в области иудаики, истории Украины, всемирной истории миграционных процессов и генеалогии. Документы позволяют проследить не только судьбы отдельных людей и семей, но и понять социальные, экономические и политические факторы, вызвавшие одну из крупнейших волн эмиграции в истории европейского еврейства», — отметили в ведомстве.

Оцифрованные материалы доступны на межархивном поисковом ресурсе «АРХИУМ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.