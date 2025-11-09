Верховний Суд уточнив підстави проведення невідкладного обшуку

Верховний Суд залишив без змін вирок ексраднику на громадських засадах директора ДБР, який вимагав 150 тисяч доларів за «закриття справи».

Верховний Суд залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду від 26 червня 2024 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 26 листопада 2024 року щодо громадянина, уродженця смт. Талалаївка Чернігівської області. Засудженого визнано винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великому розмірі), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (підбурювання до надання неправомірної вигоди) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Згідно з вироком ВАКС, засудженому призначено 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім його частки у квартирі, та позбавленням класного чину старшого радника юстиції. Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисника, залишивши вирок без змін.

Довідково: у разі безпосереднього переслідування особи, яка брала участь у переданні неправомірної вигоди (співучасник, одержувач, посередник тощо), або ж у разі затримання такої особи і виникнення реальної загрози подальшого приховання, знищення, переміщення неправомірної вигоди працівники правоохоронного органу можуть провести невідкладний обшук.

Обставини справи

Встановлено, що засуджений, будучи радником на громадських засадах Директора ДБР, вступив у змову з іншою особою для незаконного заволодіння коштами ТОВ «Едельбург Девелопмент» шляхом обману, створивши хибне уявлення про можливість закриття кримінального провадження № 62019100000000641 за 150 000 доларів США тільки за умови надання неправомірної вигоди нібито Директору ДБР. 2 грудня 2019 року спільник отримав від керівника компанії 75 000 доларів США, які після обміну частини купюр передав засудженому через посередника. Під час невідкладного обшуку, проведеного через загрозу приховання чи знищення коштів, вилучено 57 400 та 16 700 доларів США.

Що вирішив суд

Верховний Суд визнав обшук законним, оскільки він відбувся одразу після передачі коштів, а його невідкладність була обґрунтована реальною загрозою втрати доказів.

Крім того, у помешканні засудженого виявлено пістолет «Vzor 70», визнаний вогнепальною зброєю, що зберігався без дозволу.

Захисник у касаційній скарзі стверджував про порушення підслідності НАБУ, недопустимість доказів, зокрема протоколів обшуку та НСРД, провокацію злочину, упередженість судді та необґрунтованість покарання. Верховний Суд відхилив ці доводи, підтвердивши, що підслідність НАБУ була законною через причетність до корупційних злочинів та розмір неправомірної вигоди, а докази, включаючи протокол обшуку від 2-3 грудня 2019 року, були отримані з дотриманням КПК. Суд також звернув увагу на твердження про провокацію злочину, зазначивши, що детективи НАБУ лише фіксували протиправну діяльність після внесення відомостей до ЄРДР.

Постанова Верховного Суду у справі № 991/1710/22 є остаточною і не підлягає оскарженню.

